В Україні відбудеться найтриваліший у світі фестиваль культури

III міжнародний фестиваль «Парк Київська Русь», який відбудеться на території однойменного парку в селі Копачів Обухівського району Київської області, цього року претендує на звання найтривалішого заходу культурного характеру в Україні і у всьому світі. Як повідомили УНІАН в добродійній організації «Слов`янський фонд» (організатори фестивалю – УНІАН), у новому сезоні фестиваль триватиме з 24 квітня по17 жовтня.

«Ми вирішили продовжити терміни проведення фестивалю для того, щоб якомога більше людей відчули атмосферу життя стародавньої Русі, усвідомили, що Стародавній Київ є стовпом світової культури. Фестиваль стане культурним феноменом року - найяскравішим і найтривалішим заходом не тільки в Україні, але й у всьому світі – про подібний досвід сезону свят і видовищ не заявляв ще ніхто», - зазначив президент добродійної організації «Слов`янський фонд» Володимир ЯНЧЕНКО.

За словами організаторів, цього року у фестивалі «Парк Київська Русь» візьмуть участь більше 10 тис. артистів різних жанрів з України, Росії, Білорусі, Польщі, Франції, Німеччини, Австралії, США і Канади.

Учасники фестивалю відтворять події й атмосферу минулого в театралізованих дійствах - вони з`являться в образах багатирів, лицарів, князів, скоморохів, кочівників і вікінгів.

У свою чергу, відвідувачі «Парка Київська Русь» зможуть взяти участь в народних гуляннях, маскарадах, побачити виступи етноколективів країн СНД і Європи - багатирські бої та лицарські турніри, показові виступи каскадерів, вогняне шоу, лучний турнір. Також на території Парку працюватиме ярмарок з широким асортиментом сувенірної продукції народних майстрів.

Як повідомляють у «Слов`янському фонді», бажаючі зможуть повчитися народним ремеслам у ковалів, майстрів з різьблення, вишивальниць, а також – пройти каскадерский майстер-клас.

При цьому найбільш яскраві події фестивалю заплановано на вихідні дні. До календаря подій внесено святкування Дня Києва, Дня «Ярила», Медовий Спас, День незалежності України, зустріч «бабиного літа».

Дістатися до «Парку Київська Русь» з Києва можна буде за 45 хвилин. Під час фестивалю у напрямі Парку курсуватимуть автобуси від станції метро «Видубичі», додають організатори.

Довідка УНІАН. Міжнародний фестиваль «Парк Київська Русь» відбувається з 2008 року на території Центру культури та історії «Парк Київська Русь» в селі Копачів Обухівського району, в 34 кілометрах від Києва. Будівництво «Парку» ініціювала добродійна організація «Слов`янський фонд». Зараз на території 10 га здійснюється відтворення Дитинця( Кремля) Києва часів V-XIII століть в масштабі 1:1 з максимальною історичною достовірністю.

Перший етап будівництва планується завершити до Євро-2012, а весь проект – через 7-9 років. Експерти називають «Парк Київська Русь» культурною столицею східнослов`янської цивілізації. Творці ж чекають, що після закінчення будівництва Парк стане туристичною меккою України.