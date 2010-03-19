Новий кримський спікер просить звільнити його від охорони

Новий голова Верховної Ради Криму Володимир КОНСТАНТИНОВ просить управління Державної охорони України позбавити його державної охорони, оскільки не бачить необхідності в охороні своєї персони й хоче заощадити бюджетні кошти.

"Мені не потрібна ні державна, ні приватна охорона. Не бачу в цьому ніякої необхідності. Крім того, використання спеціального підрозділу охорони, який фінансується з державного бюджету, - це, на мій погляд, сьогодні недозволена розкіш", - сказав новий спікер, якого цитує прес-секретар Алла ГОРЄВА в повідомленні, переданому УНІАН.

За її словами, В.КОНСТАНТИНОВ звернувся до керівництва управління держохорони із заявою "про зняття з нього, як з особи, що охороняється", відразу після обрання спікером.

Як повідомлялося, 17 березня Верховна Рада Криму прийняла відставку членів Партії регіонів Анатолія ГРИЦЕНКА і Віктора ПЛАКІДИ із посад спікера й прем`єра, обравши замість них "регіоналів" Володимира КОНСТАНТИНОВА й Василя ДЖАРТИ.

6 березня В.КОНСТАНТИНОВА призначено виконуючим обов`язки лідера кримської організації ПР. До 5 березня він очолював будівельну корпорацію "Укрросбуд".