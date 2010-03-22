У Києві стартує автопробіг уздовж усього кордону України

У Києві 13 квітня стартує автопробіг уздовж усього кордону України.

Про це повідомив керівник клубу "Doroga.UA" Андрій ТИЧИНА сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Пробіг триватиме 27 днів. Постійними учасниками стануть шість екіпажів. Крім того, на кожному етапі маршруту приєднуватимуться всі бажаючі. Найбільша колона в нас очікується на Західній Україні, зокрема, в Закарпатті, оскільки саме цей етап потрапляє на час травневих свят, і в людей буде час", - сказав А.ТИЧИНА.

За його словами, автопробіг завершиться в день Перемоги, 9 травня, на площі Слави в Києві. "Ідея такого автопробігу виникла давно. З одного боку, ми хотіли проїхати дорогами, найбільш наближеними до кордонів України, з другого боку – через найцікавіші міста, в різних містах, побачити всю різноманітність України – природну, культурну, історичну", - пояснив він.

"Наша основна місія - ми пропагуємо внутрішній туризм, ми його розвиваємо", - підкреслив у свою чергу директор проекту "Doroga.UA" Євген БЕЗНОЩЕНКО.

Експерт Андрій БЛІНОВ додав, що автопробіг висвітлюватиметься в режимі реального часу в Інтернеті. "Щодня публікуватимуться звіти, враження учасників пробігу. Ми також хочемо перевірити стан дорожньої і туристичної інфраструктури", - зазначив він.