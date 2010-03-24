Шістнадцятирічний хлопець вистрибнув з електрички

Шістнадцятирічний житель Криму вистрибнув на ходу з електропоїзда і загинув під колесами поїзда на переїзді в Сімферопольському районі півострова.

Як повідомила прес-служба кримського управління МНС, нещасний випадок стався 23 березня в районі станції «Острякове».

«Житель Джанкойського району відкрив на ходу двері вагону електропоїзда, вистрибнув, потрапив під колеса поїзда і загинув», - йдеться в повідомленні.

За даними МНС, інцидент розслідує лінійний відділ міліції і транспортна прокуратура.