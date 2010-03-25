Злодія відправили як посилку в дерев'яному ящику

Співробітники Миколаївського міського управління внутрішніх справ викрили угруповання, що здійснювало крадіжки грошей з поштових посилок.

Про це УНІАН повідомили у секторі зв`язків з громадськістю Миколаївського міського управління внутрішніх справ.

В одній з фірм, що займається перевезенням поштових посилок, виявили, що з посилок зникають гроші. Жодних слідів або речових доказів при цьому виявлено не було. Як з`ясували правоохоронці, злочини здійснювали двоє колишніх співробітників фірми та їхні поплічники.

Слідчий Корабельного райвідділу міліції Олександр КОВАЛЬ з`ясував, що двоє затриманих раніше працювали директорами філіалу фірми-перевізника і звільнилися через невелику зарплату. Колеги відправилися до Дніпропетровська, де розташований філіал фірми, і зняли там квартиру. Третій приятель залишався в Миколаєві і підтримував з ними зв`язок по мобільному телефону.

Винахідливі злодії купили дошки, сколотили з них ящик завдовжки з людський зріст з потайною кришкою. Туди заліз один із шахраїв, прихопивши з собою кишеньковий ліхтарик. Його поплічник відправив дерев`яну «посилку» з Дніпропетровська до Миколаєва, заплативши за це 200 грн. Водій машини незвичайному вантажу не здивувався і відправився в дорогу.

Під час руху злодій з дерев`яного короба вибрався і переглянув посилки, в яких могли бути цінні речі та гроші. Купюри він одразу ж замінював на заготовлені заздалегідь нарізані листи паперу. Таким чином, йому вдалося зібрати 45 тис. грн. Після цього він забрався назад до ящика, а в Миколаєві короб «одержав» адресат – приятель.

Одержаний прибуток розподілили, але зовсім «не за справедливістю», як поскаржився міліціонерам один із затриманих.

Другу подорож вони здійснили за маршрутом Дніпропетровськ – Київ, де застосували таку саму схему. За два заходи трійця назбирала 160 тис. гривень.

За даним фактом співробітники райвідділу міліції підготували документи для порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України - крадіжка, суміщена з проникненням в житло, приміщення або сховище.