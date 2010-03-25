На Київщині третю добу шукають тіла трьох дітей, які потонули

У Вишгородському районі Київської області на річці Десна третю добу тривають пошуки тіл трьох дітей (1997, 1998 та 1999 р.н.), які провалилися під лід та потонули.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Пошукові роботи ускладнюються сильною течією річки та наявністю льоду.

До робіт залучені підрозділи МНС, працівники МВС та місцеві жителі. Координацію робіт здійснює Державна спеціальна аварійно-рятувальна служба на водних об’єктах МНС.