Африканська газета вибачилась за фото «вагітної» англійської королеви
21:35, 28 березня 2010Разное
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Кажуть: помилилися
У Зімбабве місцева газета принесла свої вибачення королеві Великобританії Єлизаветі II за публікацію фотографії, що зображає 83-річну королеву вагітною, повідомляє Associated Press.
Такі фотографії були оприлюднені у виданні на початку березня, напередодні державного візиту до Великої Британії президента ПАР Джейкоба Зуми. Представник газети повідомив, що ця фотографія була помилково взята з інтернет-сайту, який висміює безладні статеві зв`язки, які, за версією сайту, притаманніі президентові.
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