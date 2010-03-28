Африканська газета вибачилась за фото «вагітної» англійської королеви

У Зімбабве місцева газета принесла свої вибачення королеві Великобританії Єлизаветі II за публікацію фотографії, що зображає 83-річну королеву вагітною, повідомляє Associated Press.

Такі фотографії були оприлюднені у виданні на початку березня, напередодні державного візиту до Великої Британії президента ПАР Джейкоба Зуми. Представник газети повідомив, що ця фотографія була помилково взята з інтернет-сайту, який висміює безладні статеві зв`язки, які, за версією сайту, притаманніі президентові.