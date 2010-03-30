Тіло одного з найбагатших людей світу знайшли після 5 днів пошуків

У Марокко виявлено тіло шейха Ахмеда бен Заїда Аль Нахайяна, глави найбільшого інвестиційного фонду Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), брата президента ОАЕ. Шейх зник 5 днів тому. Інформацію поширило сьогодні державне інформаційне агентство ОАЕ, передає Associated Press.

За інформацією агентства, тіло шейха було виявлене рано вранці у воді поблизу греблі ГЕС. У пошуково-рятувальній операції було задіяно більше 100 рятувальників, 4 лікарі та три вертольоти. За повідомленням інформаційного агентства, загиблий буде доставлений на батьківщину, похорони відбудуться 31 березня.

27 лютого 2010 р. шейх Ахмед бен Заїд Аль Нахайян зник безвісти після авіакатастрофи на території Марокко. За офіційними даними, легкий літак з екіпажем, що складався з шейха і пілота, впав у водосховище. Пілота вдалося врятувати, але тіло самого шейха було виявлене тільки сьогодні.

Ахмеда бен Заїда Аль Нахайяна вважають одним з найбагатших людей у світі. Розміри активів фонду ADIA ніколи не оприлюднювалися, але, за підрахунками експертів, вони можуть становити від 650 млрд дол.

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