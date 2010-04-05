Троє людей загинули в аварії під Києвом

Сьогодні близько 02:00, на 57 км автодороги Київ-Літочки-Кіпті, поблизу с. Соболівка Броварського району, що на Київщині, водій автомобіля “ВАЗ-2105”, рухаючись у напрямку с. Літочки, в умовах недостатньої видимості (туман), не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив з`їзд у лівий по ходу руху кювет.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Унаслідок автопригоди троє пасажирів автомобіля “ВАЗ” від травм загинули на місці події, а водій та ще троє пасажирів цього ж автомобіля з отриманими тілесними ушкодженнями госпіталізовані до центральної районної лікарні м. Бровари.