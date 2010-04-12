Науковець хоче домогтися арешту папи Римського за "схемою Піночета"

Відомий британський учений-еволюціоніст і популяризатор науки Річард Докінз заявив, що розраховує ініціювати арешт папи Римського під час його візиту до Великої Британії з 16 по 19 вересня 2010 року. Про наміри Докінза пише газета The Times.

Учений звинувачує Бенедикта XVI в приховуванні випадків педофілії в католицьких парафіях. На думку Докінза, ці дії можуть класифікуватися як злочини проти людяності. Разом з іншим письменником-атеїстом Крістофером Хітченсом Докінз має намір сприяти арештові папи Римського за тією ж схемою, яка була використана при арешті чилійського диктатора Піночета в 1998 році.

Докінз наголошує, що імунітет проти судового переслідування, який має Бенедикт XVI, не діятиме під час переміщень папи британським архіпелагом, навіть попри те, що поїздка є державним візитом. Причина нечинності імунітету - відсутність Ватикану в списку держав-членів ООН (хоча Святий престол є постійним спостерігачем при ООН).

Лента.ру