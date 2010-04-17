Toyota відкликає мінівени Sienna

Японський автовиробник Toyota відкликає в США 600 тисяч семимісних універсалів (мінівенів) моделі Sienna через проблеми з корозією, повідомляє Бі-Бі-Сі.

За повідомленням компанії, іржа може стати причиною розриву троса, яким запасне колесо кріпиться до кузова, а це становить небезпеку для інших машин.

Уряд США підтвердив факт отримання шістьох скарг про запасні колеса, що відвалилися від машин Sienna, вироблених з 1998 по 2010 рр. Небезпека виникнення дефекту зростає у автомобілів, які експлуатувалися в холодному кліматі.

На початку тижня Toyota призупинила продаж позашляховика Lexus GX460 через публікації про те, що він має високий ризик перевертання.