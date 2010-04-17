Toyota відкликає мінівени Sienna
08:34, 17 квітня 2010Разное
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... бо запаски відвалюються
Японський автовиробник Toyota відкликає в США 600 тисяч семимісних універсалів (мінівенів) моделі Sienna через проблеми з корозією, повідомляє Бі-Бі-Сі.
За повідомленням компанії, іржа може стати причиною розриву троса, яким запасне колесо кріпиться до кузова, а це становить небезпеку для інших машин.
Уряд США підтвердив факт отримання шістьох скарг про запасні колеса, що відвалилися від машин Sienna, вироблених з 1998 по 2010 рр. Небезпека виникнення дефекту зростає у автомобілів, які експлуатувалися в холодному кліматі.
На початку тижня Toyota призупинила продаж позашляховика Lexus GX460 через публікації про те, що він має високий ризик перевертання.
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