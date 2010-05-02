Водій Chery Amulet насмерть збив велосипедистку та її сина

Вчора о 22.15 хвилин у с. Червоноармійське Житомирської області водій автомобіля “Chery A15 Amulet” скоїв наїзд на велосипедистку та її семирічного сина.

Після зіткнення автомобіль з`їхав у кювет, де вдарився у металеву огорожу, повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Внаслідок ДТП водій автомобіля, велосипедистка та її син від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події.