Водій Chery Amulet насмерть збив велосипедистку та її сина
12:33, 02 травня 2010Разное
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Після чого загинув сам...
Вчора о 22.15 хвилин у с. Червоноармійське Житомирської області водій автомобіля “Chery A15 Amulet” скоїв наїзд на велосипедистку та її семирічного сина.
Після зіткнення автомобіль з`їхав у кювет, де вдарився у металеву огорожу, повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
Внаслідок ДТП водій автомобіля, велосипедистка та її син від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події.
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