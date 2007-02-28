Катерина Ющенко у Полтаві (3 фото)

Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду „Україна 3000" Катерина ЮЩЕНКО презентувала у Полтавській обласній науковій бібліотеці ім. І. Котляревського новий проект Фонду - „Козацька слава - маленьким читачам".

У рамках цього проекту К.ЮЩЕНКО передала школам та бібліотекам Полтавщини 1000 примірників книги „Гетьмани України", у якій розповідається про історію України доби козаччини. Книга має багато ілюстрацій і розрахована на дітей молодшого та середнього шкільного віку.

Під час робочої поїздки до Полтави голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду „Україна 3000" відвідала лікувальні та освітні заклади міста.