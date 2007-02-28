Катерина Ющенко у Полтаві (3 фото)

20:59, 28 лютого 2007
Разное
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Фонд „Україна 3000" веде ряд гуманітарних проектів

Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду „Україна 3000" Катерина ЮЩЕНКО презентувала у Полтавській обласній науковій бібліотеці ім. І. Котляревського новий проект Фонду - „Козацька слава - маленьким читачам".

У рамках цього проекту К.ЮЩЕНКО передала школам та бібліотекам Полтавщини 1000 примірників книги „Гетьмани України", у якій розповідається про історію України доби козаччини. Книга має багато ілюстрацій і розрахована на дітей молодшого та середнього шкільного віку.

Під час робочої поїздки до Полтави голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду „Україна 3000" відвідала лікувальні та освітні заклади міста.

Катерина Ющенко
Катерина Ющенко
Катерина Ющенко
Фото Михайла Марківа / POOL / УНІАН
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