Катерина Ющенко у Полтаві (3 фото)
20:59, 28 лютого 2007Разное
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Фонд „Україна 3000" веде ряд гуманітарних проектів
Голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду „Україна 3000" Катерина ЮЩЕНКО презентувала у Полтавській обласній науковій бібліотеці ім. І. Котляревського новий проект Фонду - „Козацька слава - маленьким читачам".
У рамках цього проекту К.ЮЩЕНКО передала школам та бібліотекам Полтавщини 1000 примірників книги „Гетьмани України", у якій розповідається про історію України доби козаччини. Книга має багато ілюстрацій і розрахована на дітей молодшого та середнього шкільного віку.
Під час робочої поїздки до Полтави голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду „Україна 3000" відвідала лікувальні та освітні заклади міста.
|В обласній науковій бібліотеці
|В обласній дитячій клінічній лікарні
|У Полтавському краєзнавчому музеї
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