На байкерському фестивалі «Тарасова гора» загинули дві жінки

15:24, 07 червня 2010
Разное
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ДТП у Черкаській області

Під час міжнародного мотофестивалю «Тарасова гора», який 3-6 червня проходив в Черкаській області, загинули двоє жінок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Головного управління МНС в Черкаській області, 4 червня близько 18-ї години в Золотоніському районі Черкаської області на автодорозі “Золотоноша-Черкаси” розбилися двоє учасників фестивалю. 25-річний водій мотоцикла «Кавасакі» отримав перелом плеча, 23-річна пасажирка мотоцикла від отриманих травм загинула на місці ДТП. Аварія сталася, коли водій мотоциклу під час обгону, не витримавши безпечного інтервалу, скоїв зіткнення спочатку із автомобілем «ЗАЗ», а потім із автобусом «Богдан».

Того ж дня в селі Лип`янка Шполянського району ще один учасник мотофестивалю на мотоциклі «Урал» не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з гужовою повозкою. Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав перелом кісток тазу, його пасажирка загинула. Чоловік, який керував повозкою, отримав перелом правого передпліччя.

 

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