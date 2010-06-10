Росіянина засудили до 2,5 років за зламаний міліціонеру ніс

Московський суд засудив до 2,5 років ув’язнення чоловіка, якого звинуватили в тому, що він розбив носа правоохоронцю під час акції опозиції, повідомляє Радіо "Свобода".

За даними міліції, 56-річний Сергій Махнаткін напав на міліціонера під час несанкціонованого мітингу 31 грудня 2009 року.

Водночас Махнаткін заявляє, що він участі в акції не брав, а потрапив на площу, де вона відбувалася, випадково. За словами чоловіка, його затримали і побили після того, як він попросив міліціонера перестати бити жінку – учасницю мітингу.

Незвично суворий вирок викликав осуд опозиційних лідерів і правозахисників.