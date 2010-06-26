У Криму потонув турист з Росії

У Криму під час купання в Чорному морі потонув турист з Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, 53-річний росіянин і його дружина відпочивали на дикому пляжі в районі курортного селища Орджонікідзе. Хвилювання моря становило три бали.

Чоловіка під час купання накрила хвиля, він пішов під воду.

Люди, що відпочивали неподалік, витягнули його на берег, почали робити штучне дихання і викликали «швидку допомогу». Лікарі констатували смерть.