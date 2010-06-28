Герман: про ціну своїх годинників я дізналася з інтернету

Заступник глави адміністрації президента Ганна Герман обіцяє задекларувати подарунки, отримані на день народження. Про це вона заявила у програмі "Чорне та біле" на телеканалі ТВі, відповідаючи на питання щодо своїх прикрас та годинників, вартістю понад 50 тисяч доларів.

"Я живу вже в Україні і на світі багато років. І я не прийшла в адміністрацію президента з вулиці. Я ціле життя добре заробляла", - зазначила Герман.

"Частково дарують мені речі, частково я сама купляла. Я маю багато речей з минулих моїх років. Мені 50 років. Я не дівчинка, яка прийшла з вулиці в адміністрацію президента, і щось тут хапає", - наголосила вона.

"Я не маю заводів, я не маю яхт, я не маю пароходів. Але на жакет і на брошку я заробити можу. Я маю кілька пар достатньо дорогих годинників, які мені подарували мої колеги і про ціну яких я довідалася з інтернету", - цитує Українська правда.

"Я завжди вписую свої подарунки в свої декларації, і цього року я так само це зроблю, оскільки мій день народження є 24 квітня, а декларації пишуть до 1 березня", - зазначила заступник глави адміністрації президента.

Як відомо, годинник "Franck Muller", вартістю 58 тисяч доларів, журналісти сфотографували на руці Герман під час з`їзду Партії регіонів, що відбувся 23 квітня.