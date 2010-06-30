У Криму вантажівка протаранила автобус з туристами з Естонії

Вантажний автомобіль врізався в мікроавтобус з 14 туристами з Естонії сьогодні на мокрій дорозі в Криму, травмовано одного пасажира.

Як повідомила УНІАН прес-служба Кримського управління ДАІ, аварія сталася на третьому кілометрі дороги Красноперекопськ - Сімферополь.

Вантажівка Iveco неправильно обрала швидкість на закругленні дорогі при підйомі на міст, виїхала на смугу стрічного руху і зіткнулася з мікроавтобусом Mercedes Sprinter.

Туристи їхали з селища Миколаївка до міста Ковель.

У 52-річного естонця - перелом великої гомілкової кістки.

Пасажири перебувають в готелі в Криму.

Проводиться слідство.