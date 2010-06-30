У Криму вантажівка протаранила автобус з туристами з Естонії
18:52, 30 червня 2010Разное
1079 0
На дорозі Красноперекопськ - Сімферополь
Вантажний автомобіль врізався в мікроавтобус з 14 туристами з Естонії сьогодні на мокрій дорозі в Криму, травмовано одного пасажира.
Як повідомила УНІАН прес-служба Кримського управління ДАІ, аварія сталася на третьому кілометрі дороги Красноперекопськ - Сімферополь.
Вантажівка Iveco неправильно обрала швидкість на закругленні дорогі при підйомі на міст, виїхала на смугу стрічного руху і зіткнулася з мікроавтобусом Mercedes Sprinter.
Туристи їхали з селища Миколаївка до міста Ковель.
У 52-річного естонця - перелом великої гомілкової кістки.
Пасажири перебувають в готелі в Криму.
Проводиться слідство.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter