Легендарний центр планеризму в Криму мало не скопали під город

Гора Клементьєва (Коктебель, Крим) стане об`єктом природно-заповідного фонду.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні інформаційної політики Ради міністрів АРК, відповідне рішення прийняте на Координаційній раді з питань формування національної екологічної мережі в Криму.

Учасники засідання зазначили, що "гора Клементьєва володіє цінними, практично невикористаними досі туристичними ресурсами, які можуть залучати людей на півострів у міжсезонні".

"Увесь досліджуваний природний комплекс, що включає хребет Узун-Сирт (гору Клементьєва, Планерна гору) і гору Коклюк, є особливою визначною пам`яткою південно-східного Криму. Цей район є унікальним природним і культурно-історичним (історико-авіаційний) комплексом і включений у перспективну мережу територій природно-заповідного фонду Криму", - сказав заступник голови Рескому АРК з охорони довкілля Олександр ГОРДЕЦЬКИЙ і підкреслив необхідність надання цій території статусу такої, що охороняється.

Його підтримав голова Кіровської райдержадміністрації Олег ГОРДЄЄВ, зазначивши, що місцева влада повністю згодна з рішенням Ради міністрів Криму про створення природно-заповідного фонду на горі Клеменьєва.

За підсумками засідання було прийняте рішення в найстисліші терміни розглянути проект створення Регіонального ландшафтного парку "Повітроплавний комплекс Узун-Сирт, гора Клементьєва" орієнтовною площею 870 га.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня прокуратура опротестувала рішення Кіровської райдержадміністрації АРК про виділення в районі гори Клементьєва, яка вважається «колискою радянської авіації» і користується популярністю в планеристів, земельних ділянок площею від 0,12 до 2 га для ведення особистого селянського господарства і садівництва

На цій горі розпочинали свій шлях майбутні конструктори Олег Антонов, Олександр Яковлєв, Сергій Ілюшин, творець космічних кораблів академік Сергій Корольов.

В наші дні на горі продовжують проходити навчально-тренувальні збори, змагання і просто польоти на безмоторних літальних апаратах.

У Кіровській райдержадміністрації раніше заявляли, що виділення землі проводиться законно.

5 березня Верховна Рада України доручила парламенту Криму забезпечити оголошення території гори Клементьєва (Узун-Сирт) об`єктом природно-заповідного фонду відповідного правового режиму.