Прокуратура взялася за розкрутку Юрія Луценка

Думка

Хто стверджував, що Генпрокуратура на чолі з Медведьком повністю продалася донецьким, той глибоко помилявся. Вівторкові події показали: протестні настрої в органах сягнули таких висот, що прокуратура безпосередньо підключилася до нарощування популярності лідера “Народної самооборони” Юрія Луценка.

Коли проглядала повідомлення про обшук у квартирі опального екс-міністра, то просто уявляла собі, як дістали працівників прокуратури донецькі боси. Судячи з усього, прокуратуру останнім часом перетворили на передвиборчий штаб “антикризового блоку”, враховуючи його готовність іти на дострокові вибори. Дошкульні вказівки градом сипляться на слідчих та прокурорів. Про закриття справи Щербаня. Про блокувальників електрощитової Верховної Ради! Про необхідність відмазувати сумнівний бізнес... А тут треба ще й Луценка приструнити – наче прокуратурі нічим більше займатися. Зовні буцімто й завдання виконано (хотіли розправи над Луценком? – будь ласка), але будь-який політолог-соціолог скаже: прокуратура працює на “Народну самооборону”. А якщо ще причинять Луценка на кілька днів чи місяців, то проект розкрутки нового лідера можна буде вважати успішним.

З другого боку, якщо “антикризовий блок” справді готується до виборів, то, напевне, там є технологи, котрі вважають проект Луценка ударом по іншому народному лідерові – Юлії Тимошенко. Це може бути ще однією з причин, чому така начебто тупа активність прокуратури всіляко підтримується і стимулюється. Але, як правило, подібна хитрість вилазить боком тим, хто її замислює. При всій об’єктивній взаємоненависті Тимошенко та Луценко можуть домовитися, хоча б тимчасово, щоб потім – після імовірної спільної перемоги – поглинути одне одного. Але це вже інша тема...

Поки що дивує в нинішній ситуації ось що. Чому досі прокуратура не знайшла жодного “сліду” спільних оборудок Луценка з Лазаренком?

Павло Іванович у подібних ситуаціях давно слугує чарівною паличкою. Треба присікти Тимошенко? На виручку приходить Лазаренко... Знайти убивць Щербаня та Гетьмана? Знову ж таки – Лазаренко... Здається, Лазаренка тулили навіть до майора Мельниченка... А ось Юрій Віталійович поки що залишається незаплямованим такими зв’язками...

Не допрацьовує, однак, прокуратура...

Оксана Охрімчук, м. Київ