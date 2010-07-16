Депардьє зламав ногу і до Одеси не приїде

Відомий французький актор і винороб Жан Депардьє не зможе представити на Першому Одеському кінофестивалі картину "Мамонт" (“Mammuth”), в якій він зіграв головну роль. З іронії долі, Депардьє, як і герой його фільму, потрапив в аварію.

Актор подзвонив організаторам фестивалю і повідомив, що не зможе приїхати, оскільки зламав ногу і перебуває в лікарні, повідомили РІА “Новости” в оргкомітеті фестивалю.

Депардьє - завзятий мотоцикліст, і вже кілька разів потрапляв в аварії.

Фільм Гюстава де Кервена і Бенуа Делепіна "Мамонт", головні ролі в якому зіграли Депардьє й Ізабель Аджані, відкриває конкурсну програму міжнародного кінофестивалю, тож Депардьє збирався особисто представити картину.

Фестиваль проходить з 16 по 24 липня.