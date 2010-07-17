"Горбатому" запорожцю - 50 років (історичні фото)

Перший ”Запорожець” вийшов з експериментального цеху 18 червня 1959 року. До кінця року було виготовлено ще 30 машин. У липні 1960-го року автомобіль вирішили показати в Москві. Дорогою два спеціально виготовлених зразки оглянули в Києві члени Президії ЦК Компартії України.

18 липня 1960 року автомобілі оглядало в Кремлі вище керівництво СРСР.

У серпні п’ять машин ЗАЗ-965 прийшли до Москви для випробувань в лабораторіях.

За шість років завод ”Комунар” виготовив майже 300 тисяч «Запорожців».

У 1983 р. в Львові створений клуб власників антикварних запорожців. Стати членом клубу може кожен любитель запорожців, який шанує і доглядає своє авто.

Фото з особистого архіву Гаврила Косика / УНІАН