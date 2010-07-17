"Горбатому" запорожцю - 50 років (історичні фото)
08:36, 17 липня 2010Разное
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У липні 1960 р. ЗАЗ-965 показали в Москві
Перший ”Запорожець” вийшов з експериментального цеху 18 червня 1959 року. До кінця року було виготовлено ще 30 машин. У липні 1960-го року автомобіль вирішили показати в Москві. Дорогою два спеціально виготовлених зразки оглянули в Києві члени Президії ЦК Компартії України.
18 липня 1960 року автомобілі оглядало в Кремлі вище керівництво СРСР.
У серпні п’ять машин ЗАЗ-965 прийшли до Москви для випробувань в лабораторіях.
За шість років завод ”Комунар” виготовив майже 300 тисяч «Запорожців».
|Перший дослідний зразок автомобіля «ЗАЗ-965», Запоріжжя, липень 1959 р.
|Перші випробування автомобілів «ЗАЗ-965» в зимових умовах, в Ялті (Крим), в січні 1959 р.
|Випробування «ЗАЗ-965» на гірських дорогах, в Ялті (Крим), серпень 1962 р.
|Випробування «ЗАЗ-965» на піщаних дорогах, в Запоріжжі, серпень 1962 р.
|Автомобілі «ЗАЗ-965» під час першотравневої демонстрації, у Запоріжжі, 1 травня 1960 р.
|Фургон для дрібних вантажів у торгівлі ЗАЗ-970 Ф, який не був впроваджений у виробництво, серпень 1964 р.
|Військовий ЗАЗ-967 з місцем у кузові для лежачого пораненого. У модифікації з лебідкою міг підтягати спеціальні ноші з пораненими з переднього краю, серпень 1964 р.
У 1983 р. в Львові створений клуб власників антикварних запорожців. Стати членом клубу може кожен любитель запорожців, який шанує і доглядає своє авто.
Фото з особистого архіву Гаврила Косика / УНІАН
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