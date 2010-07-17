На Волині “Jeep Grand Cherokee” врізався в автобус з 42 пасажирами

Сьогодні о 01:20 год., на 102 км автодороги Львів-Радехів-Луцьк, за попередніми даними, водій автомобіля “Jeep Grand Cherokee”, рухаючись у напрямку м. Горохів, з невідомих причин, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом “Mitsubishi Temsa Safir”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, на момент скоєння аварії в салоні автобуса перебувало 42 пасажири.

Унаслідок автопригоди водій автомобіля “Jeep” від отриманих травм загинув на місці пригоди, ще один пасажир автобуса “Mitsubishi” отримав тілесні ушкодження.

Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.