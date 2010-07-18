Батько тенісиста купив частину вулиці
Сусіди обіцяють боротися
Мешканці аргентинського міста Танділ незадоволені тим, що батько тенісиста Хуана Мартіна дель Потро купив два квартали вулиці Дабідос, прилеглі до його будинку, пише РІА “Новости” з посиланням на спортивну газету Marca.
Сім`я відомого тенісиста змогла придбати міську власність кілька місяців тому у муніципалітету. Даніель дель Потро вирішив купити частину вулиці, щоб захистити свою сім`ю від цікавих перехожих, які дуже близько підходили до будинку тенісиста під приводом подивитися на живописний квартал. При цьому сім`я дель Потро заборонила проїзд будь-яким транспортом по своїй частині вулиці.
Клопотання про купівлю частини вулиці було розглянуте в міській раді Танділа. Більшістю голосів (12 з 20) члени ради ухвалили задовольнити прохання.
Проте, на думку жителів міста, продаж територій громади приватним особам є незаконним, і, попри те, що сім`ї тенісиста вдалося купити два квартали, сусіди дель Потро збираються боротися за свої права.