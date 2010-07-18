Батько тенісиста купив частину вулиці

Мешканці аргентинського міста Танділ незадоволені тим, що батько тенісиста Хуана Мартіна дель Потро купив два квартали вулиці Дабідос, прилеглі до його будинку, пише РІА “Новости” з посиланням на спортивну газету Marca.

Сім`я відомого тенісиста змогла придбати міську власність кілька місяців тому у муніципалітету. Даніель дель Потро вирішив купити частину вулиці, щоб захистити свою сім`ю від цікавих перехожих, які дуже близько підходили до будинку тенісиста під приводом подивитися на живописний квартал. При цьому сім`я дель Потро заборонила проїзд будь-яким транспортом по своїй частині вулиці.

Клопотання про купівлю частини вулиці було розглянуте в міській раді Танділа. Більшістю голосів (12 з 20) члени ради ухвалили задовольнити прохання.

Проте, на думку жителів міста, продаж територій громади приватним особам є незаконним, і, попри те, що сім`ї тенісиста вдалося купити два квартали, сусіди дель Потро збираються боротися за свої права.