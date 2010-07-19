ДТП на Волині: загинули троє людей

На Волині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє осіб загинуло і одну травмовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, учора близько 21.00 на 19 км автодороги Луцьк-Дубно в автомобілі “АЗЛК-2141” під час руху розірвалась шина заднього колеса. В результаті водій легковика не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де скоїв наїзд на дерево.

Внаслідок ДТП водій і двоє пасажирів автомобіля від отриманих травм загинули на місці події, ще один пасажир отримав тілесні ушкодження.