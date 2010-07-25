У Пентагоні проводиться розслідування щодо дитячої порнографії

Розслідування Міністерства оборони США виявило ряд військовослужбовців і військових підрядників, які, імовірно, купували і завантажували на комп`ютери дитячу порнографію, повідомляє Бі-Бі-Сі. Відповідно до інформації про справу, оприлюдненої Пентагоном, в ній фігурують два співробітники Національного управління військово-космічної розвідки і Агентства національної безпеки – департаментів, чия робота пов`язана з державною таємницею.

Газета Boston Globe повідомила, що більше 30 державних службовців стали об`єктами розслідування.