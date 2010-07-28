Мазда врізалася в Запорожець: двоє загиблих, двоє поранених

На автошляху Вінниця – Бар Жмеринського району внаслідок зіткнення автомобілів двоє осіб загинуло і ще двоє травмовані.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Державтоінспекції у Вінницькій області.

27 липня біля с. Біліківці 25-річний водій автомобіля "Мазда 929", житель Вінниці, в умовах дощу і мокрого дорожнього покриття не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, при цьому змінивши напрямок руху, допустив зіткнення з автомобілем "ЗАЗ 110307" під керуванням 30-річного жителя Вінниці.

Внаслідок ДТП водій автомобіля "ЗАЗ" та його 25-річний пасажир від отриманих тілесних ушкоджень загинули. 23-річний пасажир цього ж автомобіля отримав тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкової травми та госпіталізований до реанімаційного відділення жмеринської центральної райлікарні.

Водія автомобіля «Мазда» затримано. Він утримується під конвоєм у травматологічному відділені жмеринської лікарні з тілесними ушкодженнями у вигляді струсу головного мозку і перелому правої ключиці.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу.