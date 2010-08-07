Німеччина закрила посольство в Москві

ФРН тимчасово закрила своє посольство і консульський відділ у Москві через різкий запах згарища, що поширився по російській столиці, повідомляє Газета.ру з посиланням на Handelsblatt.

Через задимленість частину працівників своїх посольств з Москви відкликають Австрія, Польща і Канада.

Посольство і консульство України, як повідомляє кореспондент УНІАН, працюють у звичайному режимі. Посол видав кілька наказів, спрямованих на те, щоб мінімізувати наслідки для здоров`я працівників дипломатичної місії. Оскільки не всі приміщення мають засобами кондиціонування, ухвалено тимчасово перевести всіх посольських працівників до кабінетів з кондиціонерами. Також усім співробітникам доведені рекомендації міністерства охорони здоров`я РФ щодо дій у такій ситуації.