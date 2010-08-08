У зіткенні "жигулів" з поїздом загинуло троє людей

7 серпня о 19 год. 05 хв. в с. Кожанка Фастівського району Київської області на регульованому залізничному переїзді (Південно-Західна залізниця) сталось зіткнення пасажирського поїзда № 78 сполученням Ковель-Москва з легковим автомобілем ВАЗ–2109.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 3 особи (пасажири легкового автомобіля). Затримка руху поїздів становила 1 год. 48 хв.

Причина ДТП – порушення правил дорожнього руху водієм легкового автомобіля.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Київській області.

Всього за добу на території країни зареєстровано 115 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 10 осіб та 141 – травмовано.