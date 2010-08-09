АероСвіт заявляє, що у нього незаконно забрали землю в Борисполі

Виконавча служба з порушенням законодавства сьогодні підписала акти про вилучення 2 і 7 га землі у «АероСвіту» і 18 га – у «Аэросвит-термінал» і передала їх аеропорту «Бориспіль». Про це сьогодні заявив журналістам в ході процесу передачі вказаної землі аеропорту секретар наглядової ради «АероСвіту» Максим ЮХИМЕНКО.

«Ми сьогодні з ранку подали скарги в Хозсуд Київської області на дії державної виконавчої служби, я думаю, скоро буде порушено провадження у справі про оскарження дій державного виконавця», - повідомив він. За його словами, державний виконавець припустився низки порушень, зокрема, не надав термін на добровільне виконання розпорядження. «Термін для здійснення добровільного виконання надавався до 2 серпня, а сама ухвала прийшла 5-го. Потім зупинялося виконавче виробництво, але держвиконавець не переконався в цьому, надавалися скарги, клопотання щодо надання терміну для добровільного виконання. .Процесуальних документів на наші клопотання немає», - сказав М.Юхименко.

Крім того, за його словами, порушення є і у відношенні «Аеросвет-термінал», оскільки державний виконавець не переконався в тому, що ця компанія одержала сповіщення про відкриття виконавчого провадження за рішенням суду щодо вилучення земель. За словами М.Юхименка, «Аеросвіт-термінал» таких документів не одержував, оскільки вони прийшли на адресу «АероСвіта», і минулої п`ятниц, 6 липня, «АероСвіт» відправив їх назад у виконавчу службу. «Державний виконавець відмовляється переконуватися в отриманні документів, в матеріалах справи відсутні докази, що боржник одержував, т.ч., це грубе порушення закону, що в подальшому може спричинити за собою притягнення до кримінальної відповідальності», - зауважив представник «АероСвіту».

У свою чергу, головний державний виконавець відділу державної виконавчої служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції Роман ШВЕД відзначив, що може проводити свої дії і без присутності представників боржника («Аеросвіт-термінал»).

За даними М.Юхименка, сьогоднішня передача земель аеропорту проводилася у виконання судових рішень минулих років, які не вступали в силу, у зв`язку з їх оскарженням, тому вилучення земельних ділянок було відстрочене. За його словами, дане рішення суду про вилучення земель набрало силу півтора місяці тому. Як уточнив Р.Швед, рішеннями госпсуду Київської області від 10 квітня 2008 р. було припинено вилучення земель. «Зараз скасовані всі заборони. Нам пред`явили на виконання 24 червня ц.г. – за заявою стягувача відкривається виконавче виробництво», - сказав він.

У свою чергу, М.Юхименко зауважив, що судові спори навколо земель між «Аеросвітом» і «Борисполем» продовжуються. Він також сказав, що компанію хвилює доля споруд, що знаходяться на вилучених землях, зокрема, це кіоски, парковки.

Довідка УНІАН. У 2003 році розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації земельна ділянка біля Міжнародного аеропорту «Бориспіль» площею 32 га була передана в оренду авіакомпанії «АероСвіт» на 49 років. «АероСвіт» мав намір побудувати в аеропорту «Бориспіль» приватний термінал. Справа з весни 2005 р. велася в судах – аеропорт вимагав визнати недійсними угоди купівлі-продажу земельних ділянок.

Весною 2008 року Верховний Суд залишив в силі рішення Вищого господарського суду від 9 березня 2006 р. і Господарського суду Київської області, які передбачали визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна і землі площею 32 га аеропорту «Бориспіль» компанією «АероСвіт».

Судові тяжби "АероСвіта" і "Борисполя" продовжувалися.

ГМА «Бориспіль» - державне підприємство, головним керівником майна якого є держава в особі Міністерства транспорту і зв`язку.