Селище в Одеській області залило вином

Частину селища Таїрове на Одещині залило вином з найближчого заводу, повідомляє "Комсомольська правда в Україні". За інформацією видання, на підприємстві розірвало цистерни, і переброджений алкоголь хмарою накрив на розташовані неподалік подвір’я та городи.

"На такій спеці цистерни з вином сильно нагріваються, вино в них починає інтенсивно грати, виділяються пари, і стається вибух, - розповіли на заводі. - Зірвало запобіжний клапан, дріжджі винесли кришку вгору".

За інформацією видання, винні потоки знищили врожай на довколишніх городах. Місцеві жителі звернулися на завод з питанням про компенсацію. Керівництво підприємства обіцяло розглянути їх вимоги.

Крім іншого, переброджене вино стало джерелом неприємного запаху в селищі. "Ми живемо за два кроки від заводу, і котрий день сморід стоїть. На вулиці смердить брагою, і мухи літають хмарами, - скаржиться місцева мешканка. - А на заводі так взагалі винне болото по коліно, і воно теж бродить і тхне".

Цього тижня сильна спека на Одещині, за прогнозами, збережеться: в середньому температура повітря буде від 34 до 39 градусів.