До завтрашнього ранку змінено рух через Московську площу

У Києві у зв’язку з реконструкцією Московської площі з 22.00 13 серпня до 12.00 14 серпня буде змінено маршрут проїзду через Московську площу.

Про це йдеться у повідомленні Управління ДАІ ГУ МВС України у місті Києві, яке отримало УНІАН.

Управління столичної Державтоінспекції просить водіїв неухильно дотримуватися вимог регулювальників руху і тимчасових дорожніх знаків.