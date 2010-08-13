До завтрашнього ранку змінено рух через Московську площу

21:52, 13 серпня 2010
Разное
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Слідкуйте за знаками

У Києві у зв’язку з реконструкцією Московської площі з 22.00 13 серпня до 12.00 14 серпня буде змінено маршрут проїзду через Московську площу.

Про це йдеться у повідомленні Управління ДАІ ГУ МВС України у місті Києві, яке отримало УНІАН.

Управління столичної Державтоінспекції просить водіїв неухильно дотримуватися вимог регулювальників руху і тимчасових дорожніх знаків.

 

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