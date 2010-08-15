100-кілограмову авіабомбу часів війни знищили на Донеччині

У Донецькій області на полі поблизу села Долина в Слов`янському районі піротехніки знищили 100-кілограмову фугасну авіабомбу (ФАБ-100) часів Другої світової війни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області. У повідомленні наголошується, що авіабомба ФАБ-100 була виявлена наприкінці минулого тижня під час обстеження даної території піротехнічною групою Головного управління.

Крім того, бійцями МНС було виявлено 26 одиниць вибухонебезпечних предметів часів війни: 9 артилерійських снарядів калібру 76 мм, 12 артснарядів калібру 75 мм, дві мінометні міни – калібром 82 мм і 50 мм, а також 3 підстовбурних гранати.

Від Головного управління МНС у знищенні знайдених вибухонебезпечних предметів брали участь 2 одиниці техніки і 7 чоловік особового складу.