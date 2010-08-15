Чорний дим пожежі на складі в Києві видно на кілька кілометрів (фото)

За попередньою версією слідства, пожежа на складах мережі супермаркетів "Ельдорадо" в Києві сталася через підпал. Про це ТСН.ua повідомив співрозмовник в МВС України.

"Попередня версія - це був підпал, зараз міліція перевіряє всі версії, але найвірогідніша з них - саме підпал", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, на складах мережі супермаркетів "Ельдорадо" за адресою проспект Перемоги, 67, сталася пожежа.

Склади розташовані на території заводу верстатів-автоматів ім. Горького.

Повідомлялося, що пожежі передував вибух, який був досить гучним. За припущенням, на даху будівлі вибухнув балон з газом.

Густий чорний дим, який піднявся в районі пожежі, було видно на кілька кілометрів.

Фото з Youtube та Віталія Наталухи / УНІАН