Чорний дим пожежі на складі в Києві видно на кілька кілометрів (фото)
Попередня версія - підпал
За попередньою версією слідства, пожежа на складах мережі супермаркетів "Ельдорадо" в Києві сталася через підпал. Про це ТСН.ua повідомив співрозмовник в МВС України.
"Попередня версія - це був підпал, зараз міліція перевіряє всі версії, але найвірогідніша з них - саме підпал", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, на складах мережі супермаркетів "Ельдорадо" за адресою проспект Перемоги, 67, сталася пожежа.
Склади розташовані на території заводу верстатів-автоматів ім. Горького.
Повідомлялося, що пожежі передував вибух, який був досить гучним. За припущенням, на даху будівлі вибухнув балон з газом.
Густий чорний дим, який піднявся в районі пожежі, було видно на кілька кілометрів.
Фото з Youtube та Віталія Наталухи / УНІАН