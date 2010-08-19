Наркоторговців охороняли ведмеді (фото)

Поліція на заході Канади мусила перервати на деякий час облаву на підпільне виробництво марихуани після того, як виявила, що посів охороняють ведмеді, повідомляє Reuters.

Поліцейські налічили щонайменше 14 тварин, які, втім, виявилися безпечними для людини барибалами, і це дало поліцейським змогу продовжити операцію.

В результаті рейду було арештовано двох наркоторговців.