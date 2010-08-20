ДТП під Полтавою: футболіст на мерседесі залетів на дах сараю (фото)

Сьогодні жителі приміського селища Вакуленці, що під Полтавою, обговорюють одну новину – резонансне ДТП за участю гравця місцевого футбольного клубу "Ворскла".

Як повідомляє "Комсомольская правда в Украине", в зведенні ДТП цієї аварії не виявилось, бригаду МНС для підняття автомобіля теж не викликали.

"Я прокинулася від грюкоту і сильної музики, подумала: НЛО. Відразу вибігла на вулицю, а тут авто на сараї висить. Це ж добре, що нежила споруда постраждала, а якби будинок", – витирає сльози господиня будинку 70-річна Надія Пашко.

Сусіди теж збіглися, хотіли допомогти водієві вибратися, але його і слід прохолов. Зникли і номерні знаки. Люди юрмилися біля будинку Пашко до обіду, а потім машина ФК «Ворскла» підкотила з краном. Ні ДАІ, ні «швидкої» помічено не було.

«КП» вдалося дізнатися, що чорний «Мерседес» має один гравець «Ворскли» – 24-річний півзахисник Денис Кулаков. Що він робив о третій годині ночі тут, з якою швидкістю і в якому стані їхав, дізнатися поки не вдалося. Зовсім поряд розташована тренувальна база клубу.