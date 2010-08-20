50 корів загинули під колесами московських поїздів у Білорусі

Близько 50 корів загинули під колесами московських поїздів сьогодні у Вітебській області Білорусі.

Про це повідомив РІА «Новости» оперативний черговий МНС Білорусі.

"О 08.44 поїзди, що йшли назустріч один одному, Гродно-Москва і Москва-Варшава поблизу села Ховстина Дубровенського району Вітебської області зіткнулися із стадом корів, яке паслося на залізничних коліях", - розповіли в МНС.

За даними МНС, серйозно постраждалих внаслідок цієї пригоди серед пасажирів немає.

У Білоруській залізниці в свою чергу повідомили, що через аварії було затримано рух п`яти поїздів на термін від 40 хвилин до 4 годин.

В Управлінні внутрішніх справ на транспорті розповіли, що наразі з`ясовуються подробиці інциденту й встановлюються винні особи.

За даними міліціонерів, усього поблизу залізничних колій на момент аварії паслися понад 200 корів.