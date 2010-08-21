На Волині урочисто відкрито реконструйовану ділянку автодороги Київ-Ковель-Ягодин. На ремонті роботи з державного бюджету було виділено 53,2 млн. грн. Про це повідомили у прес-службі Волинської ОДА.

У відкритті взяли участь голова Державної служби автомобільних доріг України Володимир ДЕМІШКАН та голова облдержадміністрації Борис КЛІМЧУК.

Ця автомобільна дорога є складовою пріоритетної транспортної осі України №3: Варшава-Люблін-Ягодин-Ковель-Київ-Волгоград. Її включено в маршрут основних доріг міжнародної мережі відповідно до Європейської угоди про магістралі, які проходять по території України і входять в міжнародний транспортний коридор Балтійське море - Чорне море, забезпечуючи зв`язок в напрямку північ-південь по найкоротшій відстані.

Як повідомив під час відкриття В.ДЕМІШКАН, відкриття цієї ділянки асфальтного покриття є першою, яку відкривають у цьому році в Україні. Він також зазначив, що її відреконструювали українські шляховики сучасною технікою лише за півтора місяці.

"Ця дорога входить в концепцію проведення в Україні Євро-2012. До кінця цього року дорожники планують відремонтувати та збудувати ще одну ділянку цього шляху поблизу Ковеля, а в недалекому майбутньому добудувати її до столиці. Дивлячись на це асфальтне покриття, я хочу з гордістю заявити, що українські шляховики можуть будувати дороги європейського стандарту", - зазначив В. ДЕМІШКАН.

Також він повідомив, що за дорученням Глави держави Віктора ЯНУКОВЧИА працівники дорожньої служби до кінця цього року повинні збудувати в Україні ще 720 км автодоріг.