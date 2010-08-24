За фактом ДТП за участю 7 автомобілів порушили кримінальну справу

На Хмельниччині за фактом дорожньо-транспортної пригоди за участю 7 автомобілів слідчим управлінням УМВС України в області порушено кримінальну справу за частиною 3 статті 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю УМВС в області.

Наразі триває розслідування.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня на автодорозі Житомир-Чернівці-Тереблече, за 10-12 км від обласного центру, сталася ДТП за участю 7 автомобілів, у результаті якої 2 людей загинуло та 11 травмовано, у тому числі п’ятеро неповнолітніх.

Усі одинадцять потерпілих — жителі Хмельницької області отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, доставлені у лікарняні установи обласного центру.