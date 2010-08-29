Молодята скуштували донецької мерії

Сьогодні Донецьку в день міста кондитери подарували 100-кілограмовий торт - точну копію будівлі міської ради з прилеглою до фасаду парковою зоною.

Як передає кореспондент УНІАН, завдовжки 1,2 м, завширшки 0,9 м і заввишки 0,5 м був виставлений в Парку Кованих фігур, де відбулася традиційна в день міста зустріч мера Олександра ЛУК’ЯНЧЕНКА з молодятами.

Окрім самої будівлі міськради кондитери зробили маленькі копії фонтану, дзвону і пам`ятника «Цар-гармати», які й насправді прикрашають парк перед цією адміністративною будівлею.

Дев`ять молодих пар, які представляють всі райони Донецька, разом з О.ЛУКЬЯНЧЕНКОМ скуштували солодощі, і мер, бажаючи подальшого мирного життя подружжю, зрізав дуло у солодкої копії гармати.

Потім глава донецького відділення Спілки ковалів України Віктор БУРДУК вручив молодятам ковані підкови на щастя, і пари традиційно загадали свої бажання в кованій альтанці закоханих.

Цей привітний прийом донецького міського голови «Підкови на щастя» став початком великої святкової програми в Донецьку, присвяченої Дню міста і Дню шахтаря, який також широко відзначає сьогодні шахтарська столиця, повідомили в прес-службі міськради.

Так, в рамках свят, в Донецьку на Кальміуському водосховищі сьогодні проходить Відкритий кубок міста з техніки вітрильного туризму, а на кортах Палацу спорту «Локомотив» - Відкритий міський турнір з тенісу.

У сквері Театральному, поряд з центральною площею ім. Леніна розгорнуто всеукраїнську виставку декоративно-прикладного мистецтва «Барві України», де свої творчі роботи демонструють майстри, які приїхали з усіх куточків країни.

Тут виставлені унікальні роботи різьбярів по дереву, ковалів, художників по плетінню бісером, майстрів гончарного мистецтва, вишивання, малювання та ін.

У центральному парку культури і відпочинку ім. Щербакова сьогодні відкрилася незвичайна виставка «Мир квітів», на якій кожний з 9 районів міста представив свою квіткову клумбу – результат творчості художників, флористів і квітникарів району.

Протягом всього дня на різних міських майданчиках відбуваються святкові вистави: концерт духової музики «Перша лінія», танцювально-розважальна програма «Зорепад-2010», святковий концерт «В світлому небі над Донецьком», фольклорний концерт «Гостиний двір», виступи дитячих художніх колективів і виконавців «З вдень народження!», святкова концертна програма «На гора!”.

У міськраді повідомили, що не обійдеться нинішнє свято Дня міста без традиційного карнавалу, і ввечері на центральній вулиці Донецька відбуваються костюмовані вистави самодіяльних артистів з усіх 9 районів міста.

Завершиться святковий день гала-концертом VIII міжнародного фестивалю «Пісня без меж», а потім на площі стадіону «Донбас Арена» відбудеться масштабний концерт артистів української і зарубіжної естради «Музичний букет».