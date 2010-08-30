У Прилуках водій збив на смерть пішохода і втік

09:29, 30 серпня 2010
Разное
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Постраждалий помер у лікарні

У м. Прилуки Чернігівської області водій вночі збив пішохода і втік.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації, невстановлений автомобіль здійснив наїзд на пішохода на перехресті вулиць Київської та Козачої.

Внаслідок ДТП пішохода з травмами було доставлено до Прилуцької міської лікарні, де він помер.

 

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