У Прилуках водій збив на смерть пішохода і втік

У м. Прилуки Чернігівської області водій вночі збив пішохода і втік.

Як повідомили УНІАН в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської обласної державної адміністрації, невстановлений автомобіль здійснив наїзд на пішохода на перехресті вулиць Київської та Козачої.

Внаслідок ДТП пішохода з травмами було доставлено до Прилуцької міської лікарні, де він помер.