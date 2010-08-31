12 вулиць Подолу будуть односторонніми (список)
06:21, 31 серпня 2010Разное
3424 0
У рамках удосконалення та покращення
На 12 вулицях Подільського району Києва буде запроваджено односторонній рух.
Про це повідомляє сайт Подільської райдержадміністрації.
У рамках удосконалення та покращення руху у Подільському районі затверджений такий перелік вулиць для одностороннього руху: Іллінська, Сковороди, Спаська, Хорива, Волоська (одностороння з 11 серпня), Почайнинська, Ярославська, Щекавицька, Введенська, Оболонська, Юрківська, Оленівська.
Генеральний директор “Київавтодору” Георгій Глінський пояснює першочерговість нововедення будівництвом естакади на Набережно-Хрещатицькій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter