12 вулиць Подолу будуть односторонніми (список)

У рамках удосконалення та покращення

На 12 вулицях Подільського району Києва буде запроваджено односторонній рух. Про це повідомляє сайт Подільської райдержадміністрації. У рамках удосконалення та покращення руху у Подільському районі затверджений такий перелік вулиць для одностороннього руху: Іллінська, Сковороди, Спаська, Хорива, Волоська (одностороння з 11 серпня), Почайнинська, Ярославська, Щекавицька, Введенська, Оболонська, Юрківська, Оленівська. Генеральний директор “Київавтодору” Георгій Глінський пояснює першочерговість нововедення будівництвом естакади на Набережно-Хрещатицькій.

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