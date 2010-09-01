У Криму росіянин впав зі скелі

Сьогодні вночі в районі мису Айя у Севастополі впав зі скелі і отримав травми 26-річний житель Єкатеринбурга.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, відпочивальник вийшов з наметового табору на прогулянку, під час якої оступився. Щоб врятувати потерпілого, співробітники МНС звернулися по допомогу до Севастопольського загону морської охорони. Прикордонники та пошуково-рятувальний загін МНС на катері прибули на місце події. Вони доставили чоловіка до причалу загону морської охорони, де передали його бригаді швидкої допомоги.

Росіянин отримав закриту черепно-мозкову травму, численні забої рук, ніг, тулуба та обличчя, рвані рани кінцівок