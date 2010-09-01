Чоловік, що взяв заручників на каналі Discovery, написав маніфест
22:56, 01 вересня 2010Разное
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"Планета не потребує людей"
Джеймс Лі, який захопив будинок каналу Discovery, за кілька днів до нападу написав маніфест з вимогами до телеканалу, повідомляє Газета.ру. Лі закликає канал «припинити пропагувати людське дітородження і не закликати до нього».
На його думку, «планета не потребує людей».
Раніше представник поліції в ефірі каналу ABC повідомив, що в будинку штаб-квартири каналу Discovery, можливо, захоплені кілька заручників. Точну їх кількість поліція повідомити не може. Раніше повідомлялося про захоплення тільки одного заручника.
Поліція наразі веде переговори з нападником.
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