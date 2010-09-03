Таксисти проти передачі служб таксі міськвиконкомам

Голова профспілки таксистів Харківської області Сергій СТРАЦЕВ заявляє, що служби таксі можуть бути передані під управління міськвиконкомів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.СТАРЦЕВ сказав учора на прес-конференції.

За його словами, така норма міститься в законопроекті уряду про впорядковування ринку транспортних послуг до Євро-2012. "Крім того, що підприємництво, і таксисти зокрема, втратять від прийняття Податкового кодексу, так є ще два окремі законопроекти, які стосуються таксомоторних перевезень, і які прийматимуться найближчим часом", - заявив С.СТАРЦЕВ.

За словами С.СТАРЦЕВА, в одному із законопроектів пропонується "віддати таксомоторні перевезення міськвиконкому". Відповідаючи на запитання, чому таксистів не влаштовує така пропозиція, голова профспілки таксистів сказав, що "це породжує корупцію".

Він також заявив, що прийняття Податкового кодексу і передача служб таксі муніципалітетам "зажене галузь в тінь".

"Не знаю ситуації по Україні, але в Харкові легальних таксистів не більше 15%, тобто на одного таксиста, який має ліцензію, припадає 6 "чорних" таксистів. І якщо раніше ці шестеро просто з посмішкою дивилися на таксиста з ліцензією, який платить податки, якого можуть оштрафувати і ДАІ, і податкова, то тепер після того, як збільшені збори до Пенсійного фонду з приватних підприємців, вони просто сміються. Податкове навантаження на таксистів збільшується, але держава не бажає боротися з нелегальними таксомоторними перевезеннями", - заявив С.СТАРЦЕВ.

Також він повідомив, що 3 серпня представники українських служб таксі зустрінуться з віце-прем`єром Сергієм ТІГІПКОМ та головою Держкомпідприємництва Михайлом БРОДСЬКИМ для обговорення подальшої долі таксомоторних перевезень.

Як повідомляв УНІАН, директор Департаменту з питань підготовки до Євро-2012 Харківської міськради Віктор ХРИСТОЕВ заявляв, що декілька служб таксі буде включено в програму мобільності Чемпіонату Європи 2012 року. Він також запевнив, що під час Євро-2012 "чорні" таксисти працювати не будуть.