На марші "За український футбол" згадали ментів, Москву і Суркіса (фото)

7 вересня через центр Києва пройшла акція «За український футбол!». Колона учасників акції вирушила від стадіону «Динамо» ім.В.Лобановського в напрямку будинку Федерації футболу України.

Рух колони супроводжували бійці спецпідрозділу «Беркут» та два фургони для перевезення заарештованих, що не заважало протестувальникам палити димові шашки.

Учасники акції протестували проти об’єднання футбольних чемпіонатів України та Росії, проти міліцейського свавілля на стадіонах та засилля легіонерів в українських клубах.

Марш минув організовано, без інцидентів.

Фото Андрія Скакодуба / УНІАН