У небі над Кіровоградом відслужили молебень

Сьогодні у небі над Кіровоградом представники різних православних храмів відслужили молебень з нагоди 100-річчя першого авіаційного польоту над містом.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у хресній ході на борту літаку Ан-24 також взяли місцеві журналісти.

Богослужіння спершу провели на землі, а потім на висоті 3 тис. метрів, священики благословили місто і його городян.

Ініціатором заходу виступила адміністрація Державної льотної академії України, а втілити ідею допомогла міжнародна авіаційна компанія «УРГА», чиє керівництво надало літак та організувало політ.

Також з нагоди сторічного ювілею ректорат ДЛАУ сьогодні заклав перший камінь нової алеї поблизу навчального закладу. Алею силами авіаційних підприємств Кіровограда та меценатів планують прикрасити садово-інформаційними композиціями.

Довідка УНІАН. 1909 року в Єлисаветграді (тодішня назва Кіровограда) відкрили філію Петербурзького аероклубу, а перший показовий політ відбувся 8 вересня 1910 р. На запрошення міської думи його виконував одесит Павло Кузнєцов.