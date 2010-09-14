Парламентарії країн Європи проведуть у Москві Другі Ігри

З 16 по 20 вересня у Москві відбудуться Другі Ігри парламентаріїв країн Європи за сприяння Державної думи Федерального зібрання Російської Федерації, уряду Російської Федерації та Мерії Москви.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, минулого року збірна народних депутатів України зайняла третє групове місце серед десяти команд-учасниць.

На думку багатьох учасників, ігри стали одним з кроків укріплення дружби і розвитку нових форм міжпарламентських зв’язків.

Цього року бажання взяти участь у змаганнях виявили парламентарії з Хорватії, Угорщини, Білорусі, Болгарії, Латвії, Литви, Сербії, Росії та інших.

Змагання відбудуться у таких видах спорту: міні-футбол, теніс, настільний теніс, шахи, гольф. Народні депутати України візьмуть участь у всіх видах змагань.

До складу української команди входять народні депутати України: Павло КОСТЕНКО, Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, Юрій КОЛОЦЕЙ, Ельбрус ТЕДЕЄВ, Олександр ЗАЦ та інші.

Координати організаторів: Анастасія КОРОЛЬОВА, тел.: +7 499 248 78 96, +7 916 832 9036

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