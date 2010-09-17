Янукович - про «Побєду»: Медведєв мене заразив

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ зазначає, що за прикладом Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА став прихильником ретро-автомобілів марки «Побєда».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив після участі в одному з етапів міжнародного автопробігу, що проходить за маршрутом Санкт-Петербург – Москва – Київ.

«Я давній автомобіліст», - наголосив він.

Водночас, пояснюючи свій вибір марки автомобіля для участі в автопробігу, В.ЯНУКОВИЧ розповів, що «ми не могли обрати іншу машину з Дмитром Анатолійовичем, тому що він мене заразив, коли я був у нього в гостях».

«І все це було напередодні святкування Дня Перемоги – ювілейного», - додав Президент України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 вересня, В.ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ взяли учать у міжнародному автопробігу Санкт-Петербург – Москва – Київ. Глави держав приєдналися до міжнародного автопробігу сьогодні у Брянській області РФ, звідки прибули у місто Глухів Сумської області. Кожен з них перебував за кермом ретро-автомобіля “Побєда”.

На території РФ колону очолював Д.МЕДВЕДЄВ, на території України – В.ЯНУКОВИЧ.

В.ЯНУКОВИЧ керував ретро-автомобілем “Побєда” коричневого кольору, який має кузов кабріолет.

Д.МЕДВЕДЄВ прибув до України на класичній білій “Побєді”, яка є його власністю.

На обох автомобілях встановлені номери з написом “Дружба”.