Про що говоритимуть Янукович і Тимошенко (спроба художнього прогнозу)

Піймавши на необережному слові главу АП Сергія Льовочкіна, Юлія Тимошенко тепер наполягає на невідкладній зустрічі з президентом України Януковичем.

Як відомо, минулої п`ятниці Юлія Володимирівна вимагала особистого рандеву з Віктором Федоровичем. У понеділок Льовочкін заявив, що глава держави готовий зустрітися з опозицією «для обговорення ситуації в країні», а вже у вівторок прес-служба БЮТ поширила коментар Тимошенко до цієї відповіді.

Мовляв, ЮВТ прагне зустрітися з Януковичем, «оскільки вже повним ходом іде фальсифікація місцевих виборів». Тональність коментаря – вельми і вельми саркастична. Льовочкін же висловив побажання, щоб опозиція працювала на державу, а не «використовувала шашки та яйця», явно вирішивши принагідно м’яко пожартувати над агресивною поведінкою опозиціонерів під час історичного засідання ВР 27 травня. Але, вочевидь, забув про всю міць знаних Юлиних креативників Віталія Чепіноги та Олега Медведєва.

У підсумку отримав неабияку «обратку»: «Нам зрозумілий історичний страх Віктора Януковича перед яйцями. Але Льовочкіну немає чого боятися: ані Янукович, ані яйця під час зустрічі не постраждають. А шашки, про які говорив Льовочкін, брати з собою не має (саме так! З орфографією гірші справи, ніж з креативом. – Авт.) сенсу. Відомо, що нова влада грає лише в наперстки».

Після цих квазіфрейдистських натяків на те, «чим гордиться кожен мужчина» (з вигадливою грою омонімів), слідує грізна обіцянка – і прецедентне застереження: «Батьківщина» прийде, можливо, з незручними для президента, але доленосними для України питаннями. Сподіваємося, що зустріч з опозицією не буде мати таку сумну долю, як візит представників преси до «Міжгір’я».

Якою ж буде ця зустріч, якщо Віктор Федорович з християнським всепрощенням пропустить повз вуха увесь заряд сарказму та знущання, закладений у цьому невеличкому текстовому витворі бютівських райтерів? Яким буде вікопомний діалог між лідером влади і лідеркою опозиції?

Спробуємо спрогнозувати цей обмін вербальними згустками політичної енергії та мудрості.

ЮВТ (Без вступу й зайвих реверансів). Вікторе Федоровичу, навіщо ж ви вже повним ходом чините фальсифікацію місцевих виборів?

ВФЯ. Як говориться, чи я б собака іржала, Юліє Володимирівно! Та ви згадайте, на кожних виборах у вас результат на 8 – 10% вищий, ніж соціологія дає. Думаєте, не знаємо, звідки ці проценти беруться! Це у вас називається «з комісіями працювати»…

ЮВТ. Брудні наклепи та інсинуації! Як казав Есхіл, «навіть уві сні біль, який лягає на серце…» Ну, і далі по тексту. Тим паче що ви ж, рейдери, нам не даєте у комісії нормальних людей делегувати! У Київській та Львівській областях взагалі наші партійні організації захопили, «тушок» зареєстрували!

ВФЯ. Про рейдерство Костю свого розпитайте та Богдана (ми його навіть в коаліцію не беремо, гидуємо). А щодо «тушок» згадайте Сенченка, Фельдмана, Крука-молодшого та багатьох інших. Найдовіренішими особами в мене були, а потім до вас подалися. Так що не дратуйте мене голослівними обвинуваченнями. А то, як казав Гулаг-Артьомовський, «вилаю по-московській, — сором слухать буде».

ЮВТ. Ха, налякали їжака голим дискурсом! Краще скажіть, коли моїх соратників переслідувати припините? Діденко й Макаренко в тюрмі, Турчинов на допити ходить, інших достойних борців за кордоном мусимо переховувати.

ВФЯ. А хто Ріната Леонідовича дешевим каркаде в ментовці труїв? Покійного Кушнарьова на допити тягав? А Борьку «Колесо» хто місяцями в мавпятнику тримав? Та ваш же Юрасик, дебошир п’яний. Так що ви тут рамси нам не плутайте і гриву не чухайте. Як говориться, око за око, фіксу за фіксу. За вкрадений газ відповідати будуть по понятіях. Ми їх кальоним залізом…

ЮВТ. Самі газ у народу вкрали! Тепер Фірташу своєму народне надбання віддасте – і його «РосУкрЕнерго» спекулянтському!

ВФЯ. Та краще нашому вітчизняному підприємцю Фірташу, ніж іноземному олігарху Макарову та його «Ітері».

ЮВТ. Навіщо свободу слова утискаєте? Уся Європа обурюється!

ВФЯ. А ви згадайте рішення Печерського суду, що вас нікому критикувати не можна. Інакше в тюрму на фіг. А Європа лише та обурюється, до якої Немиря ваш доїде. Їй наша свобода слова до глибокої лампочки.

ЮВТ. Обіцяли людям підвищення соціальних стандартів, зниження цін на газ, а самі тарифи підвищуєте, ціни на продукти ростуть. До МВФ у кабалу залізли. Банкроти ви, вилізайте з владних крісел!

ВФЯ. Ага, щас. Ви нам який спадок залишили? Борги, дефіцит, руїну, кабальні газові контракти з Москвою. Та ви навіть опозицією бути не годитеся, ми нову зробимо, правильну. Вона за державу буде душею боліти.

ЮВТ. Міжгір’я вкрав у держави!

ВФЯ. Народні кошти покрала, кредити розбазарила!

ЮВТ. Ах ти ж *** єнакіївський… ***!

ВФЯ. Сама – ***!

Далі суцільні ***

Микола Писарчук